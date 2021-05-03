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【大行點睇】花旗看好宇華教育潛在併購空間 上調2021至2023年核心盈利預測

股樓投資 18:26 2021/05/03

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花旗發表研究報告指，與宇華教育（06169）管理層召開了投資者會議，認為公司學校有穩健表現，而潛在併購也有機會帶來上行，因此將公司2021至2023年核心盈利預測上調7至8%，並維持對其「買入」評級，目標價由9.4元升至10元，與現價計，潛在升幅37.6%。

報告指，宇華教育上半財年經調整盈利為6.9億元（人民幣，下同），按年增長40%，期內收入升8%至14億元，主要受惠大學收入升11%至10億元，以及學生報讀人數提升及成本控制等帶動毛利率擴闊4.5個百分點至62.6%，而期內銷售及行政開支均有下跌，帶動經調整淨利潤率改善11.4個百分點至50.6%。

大行予宇華教育投資評級及目標價﹕

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該行認為，公司重點學校鄭州工商學院已建立新校園，今年可容納4萬名學生，學費加幅亦有機會超越之前限制的1.8萬元，而湖南涉外經濟學院已有3.4萬名學生，學費達2.4萬元，但今年仍有加幅機會，至於山東英才學院亦有3.4萬名學生，預計學費將由現時的1.9萬元水平進一步調升。該行對公司核心學校維持增長勢頭感樂觀，並相信管理層正積極留意潛在併購機會，料對象為內地有質素且學生人數過萬的本科學校。

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記者：郭秀慧

潛在升幅 大學 經濟 買入 目標價 宇華教育（06169） 學校

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