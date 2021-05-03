【職場熱話】補習社天天免費加班 身體不適致失眠 辭職反被上司揶揄 「失眠時間應規劃明天行程」

不少人喜歡辭職時好來好去，會和舊公司保持良好的關係，至少不會故意挖陷阱給同事踩。但這可能只是員工單方面的想法，上司也許因為辭職一事而記恨上了。近日有台灣網民於網上討論區發文，抱怨上司在他離職時給說話他聽。

網民熱話：

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很多人同情樓主的遭遇，更指樓主應該跟着上司的說話去做。既然他下班前半小時給樓主工作，那樓主應該到點就走，不用管他。網民認為樓主遇上爛上司實在不幸。不過樓主回應，「每個人生命中都有機率遇到爛主管在，我能那麼早遇到，可真是好契機學點社會險惡呢！」

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有網民建議樓主離職之前把證據都收集好，打卡時間之類的，試試向公司追討加班費，不服氣還可以找勞工處。

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不少人覺得補習社是壓榨勞力最佳代表，經常聽說補習班會欠薪，而且還是責任制，到點還不能下班。

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責任編輯：張瑋婷