【職場需求】疫下工作崗位現變化　全球女性共損失逾6萬億收入

▲ 疫下工作崗位現變化，全球女性共損失逾6萬億港元收入。

疫情重挫全球經濟，失業率也隨之而上升。然而，有報道指出，由於婦女在低薪工作崗位佔比較高，失業情況相對嚴重，加上疫情驅使婦女需花更多時間重返家庭照料孩子，種種因素均對婦女在工作崗位上產生了巨大的影響。

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《CNBC》報道引述樂施會國際組織調查，僅在去年全球婦女失去了超過6400萬個工作崗位。而疫情造成的工作崗位流失，更使全球女性損失了至少8000億美元(約6.2萬億港元)的收入，這數字超過了98個國家的GDP總和。

該組織國際執行董事Gabriela Bucher在一份聲明中說， 疫情大流行為全球女性帶來更嚴峻的影響，因為婦女在低薪職位中所佔的比例過高，而有關職位在疫情期間卻被大幅削減。以美國為例， 國家婦女法律中心（National Women's Law Center）數據就指出，當地有2220萬人從事低收入行業，即每小時薪資低於12美元的職位，而其中女性佔這一勞動力總數的64％，有關職位包括服務員、收銀員、製衣工人、家庭助理和酒店文員。

另一方面，有專家分析認為，疫情下託兒中心和學校關閉，也驅使更多婦女離開工作崗位，以留待家中照顧孩子。國家婦女法律中心數據顯示，在去年2月至今年2月之間，美國有超過230萬女性退出了勞動市場，而男性為180萬左右。

為了解決這一問題，Gabriela Bucher建議世界各國政府需要採取更積極的措施來提高對婦女的保障，例如可加大對對育兒的支援政策，或對婦女提供更靈活的工作及休假安排。

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責任編輯：蘇穎琪