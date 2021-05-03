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【英鎊定期存款】中資行延英鎊定存10厘息優惠 趁鎊滙調整低吸博滙息雙賺

Hot Talk 17:54 2021/05/03

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蘇格蘭於本周四舉行議會選舉，英倫銀行又議息，令英鎊成焦點。

蘇格蘭將於本周四（5月6日）舉行議會選舉，市料民粹派勝出，擔心蘇格蘭重提獨立公投，最終引致脱英，累英鎊兌美元近期在1.4心理大關阻力甚大。再者，當日也是超級星期四，皆因英倫銀行議息，專家料央行或效法加拿大，放鷹擬收水。市料眼下英鎊較波動，有分析指，過往五窮月效應對鎊滙也構成陰霾，過去10年計全月皆跌市收場，遂料今年亦難幸免。此外，專家雖然普遍預期，蘇格蘭脱英的機會不大，但亦料英鎊暫宜跌難升，對鎊滙有需要者，建議可趁低位收集，再賺高息。

港銀提供不少英鎊定期存款高息選擇，詳情可按下圖了解

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而英鎊定期存款不乏10厘年息的選擇，集友剛把7天短存的冠絕全城息率，截止期由上周五（4月30日）順延至5月底。

論及滙價後向，花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黄栢寧回應本報查詢指，5月6日舉行蘇格蘭議會選舉，料支持蘇格蘭獨立的蘇格蘭民族黨，或取得過半數議席。

不過，黃栢寧認為，蘇格蘭要再次舉行獨立公投，仍是漫漫長路，料未來十年出現蘇格蘭獨立的機會率為35%。至於對鎊滙的長短期展望，黃栢寧預計，英鎊兌美元未來3個月預測為1.39，6至12個月預測為1.38，今年底目標價也是1.38。

3個月美元定存，最高息達1厘【下一頁

恒生(00011)首席市場策略員溫灼培對媒體說，估計英倫銀行今次議息按兵不動，但以英國樓價急升，可能放風轉鷹，且觀望蘇格蘭公投，萬一當地提早要求脫英獨立，唯恐英鎊顯著下跌;假如最終有驚無險，鎊滙或重返1.4。

另方面，巴克萊預期，英國今年GDP勁升6.5%，乃70年來最勁，按理有條件退市。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 英鎊定期存款

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