▲ 【大行看法】瑞銀財管：監管新規令新經濟行業受壓 看好負債表穩、現金流具韌性及盈利能見度高的公司

科技行業監管持續，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室認為，新經濟龍頭企業面臨的監管不確定性有所消退，中長期而言，龍頭企業將憑藉在運營效率、規模以及用戶群體等方面的優勢而保住其市場份額，看好資產負債表穩健、現金流具有韌性、盈利能見度高的公司。

阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 及美團 （03690） 等多家科技股被要求整改。瑞銀財管指，自去年底以來，內地監管部門公佈了一系列主要針對數字經濟行業的新法規，監管新規令新經濟行業備感壓力，尤其是受到審查的大型科技企業，相關公司的股價回吐約15%至25%，MSCI中國指數自2月中以來已跌去13%。

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「雖然短期內數字經濟行業仍會呈現震盪走勢，但監管收緊的風險大多已計入股價，而低迷的估值為入手部份股票帶來有利機會。」

瑞銀財管強調，中國仍是亞洲區內最看好的市場之一，預期高雙位數盈利增長，將帶動中國股票在今年餘下時間帶來中雙位數回報，建議投資者在成長及周期或價值股之間，進行多元化配置，以同時受惠於結構性增長、全球再通脹及重新開放，包括建材、消費服務、材料以及銀行等。

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編輯：陳韻妍