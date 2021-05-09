【內房數據】萬科4月合同銷售金額增3.8% 一文看清4月內房銷售數據（不斷更新）

▲ 一文看清4月內房銷售數據

內房股公布4月份銷售數據。富瑞引述克而瑞數據指，該行追蹤的大型房地產發展商基於低基數效應，4月銷售按年增28%，略高於預期，帶動年初至今的銷售按年增長達79%。富瑞相信，內房股於5月至6月銷售增長維持強勁，由於短綫欠缺催化劑，建議第三季才是入市時機。以下為本報綜合4月份各內房股的銷售數據，貨幣單位為人民幣﹕

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萬科（02202）4月份合約銷售額為497.7億元，按年升3.8%；合約建築面積約308.6萬平方米，按年升1.58%。首4個月累計合同銷售金額為2292.4億元，按年升23.4%；合同銷售面積1413萬平方米，按年升18.9%。

融信中國 （03301） 4月份合約銷售額為144.43億元，合約建築面積約70.72萬平方米，平均合約售價約每平方米20422元。首4個月合約銷售額為541.78億元，合約建築面積為270.12萬平方米，平均合約售價每平方米20057元。

美的置業 （03990） 首4個月合同銷售金額約530.6億元人民幣，按年增120%，已售建築面積約449.9萬平方米，按年增94.8%。

銀城國際 （01902） 4月份的總合約銷售額為36.23億元，合約建築面積約16.64萬平方米，平均合約售價每平方米21781元。首4個月總合約銷售額約100.09億元，合約總建築面積為44.8萬平方米，平均合約售價約每平方米22342元。

上坤地產 （06900） 首4個月，連同合營及聯營公司的累計合約銷售金額約為94.2億元人民幣，合約銷售面積約84.73萬平方米，平均價約每平方米11117元。

正榮地產 （06158） 4月合約銷售額為147.1億元，按年升40.1%；合約銷售建築面積為89.9萬平方米，按年升28.8%；平均售價為每平方米16,400元。首4個月累計銷售金額為547.07億元，按年升92.7%；合約銷售建築面積為328.6萬平方米，按年升76.7%，平均售價約為每平方米16,600元。

建業地產 （00832） 4月取得物業合同銷售額54億元，按年減少為28%，合同銷售建築面積80.2萬平方米，按年減少為21.4%，平均銷售價格為6,732元， 按年減少為8.4%。首4個月已取得物業合同銷售總額219.15億元， 按年增加為4.5%，總合同銷售建築面積319.4萬平方米，按年增加為8.7%，平均銷售價格為6,861元，按年減少為3.9%。

綠城中國 （03900） 4月銷售金額約為238億元，銷售均價約為每平方米27,965元。首4個月綠城集團取得合同銷售面積約270萬平方米，合同銷售金額788億元，按年增約160%；其中歸屬於綠城集團的權益金額約為420億元。

雅居樂 （03383） 4月銷售額為113.1億元，按年增5.5%；銷售面積為72萬平方米，按年增3.7%；平均售價為每平方米15,700元。首4個月累計銷售金額為508.4億元，按年增92.8%；累計銷售面積為320萬平方米，按年增88.2%；平均售價為每平方米15,888元。

德信中國 （02019） 4月銷售額為68億元，單月合約銷售面積為33.3萬平方米。首4個月累計銷售金額為258.3億元，累計銷售面積為122.7萬平方米。

中國金茂 （00817） 4月銷售額為240.3億元，銷售建築面積為168.6萬平方米。首4個月累計銷售金額為868.3億元，累計簽約銷售面積為541.5萬平方米。

中國海外發展 （00688） 4月合約物業銷售額為317.26億元，按年增13.5%；已售樓面面積為148.5萬平方米，按年持平。首4個月累計物業銷售額為1211億元，按年增38.2%；累計已售樓面面積為591.4萬平方米，按年增23.5%。

中國海外宏洋 （00081） 4月銷售額為61.6億元，按年增55.9%；銷售面積達47.8萬平方米，按年增37.5%。首4個月累計合約銷售額為216.8億元，按年增78.6%；累計合約銷售面積為163.9萬平方米，按年增54.6%。

花樣年控股 （01777） 4月銷售額為56.04億元，銷售面積達29.8萬平方米，單月平均售價為每平方米18,832元。首4個月累計銷售額為159.3億元，累計已售建築面積為88.1萬平方米，平均售價為每平方米18,072元。

合景泰富 （01813） 4月與其合營企業及聯營公司預售額為129.25億元，按年增長98.5%。預售建築面積約66.8萬平方米，按年增加59%。

富力 （02777） 4月總銷售收入共約97億元，銷售面積達約 72.95萬平方米。首4個月總銷售收入約402.5億元，銷售面積達約304.16萬平方米，分別按年增44%及28%。

陽光100中國 （02608） 4月合同銷售額約3.67億元（包含小股操盤項目7500萬元）， 按年跌12.4%，對應合同銷售面積約2.9萬平方米。首4個月實現合同銷售額約11.51億元（包含小股操盤項目2.61億元），按年增1.5%，對應合同銷售面積約11.1萬平方米。

中駿集團 （01966） 4月合同銷售金額約101.17億元，合同銷售面積66.6萬平方米，分別按年增長66%和43%，平均銷售價格為每平方米15,180元。首4個月實現累計合同銷售金額約361.49億元，累計合同銷售 面積216萬平方米，分別按年增長90%及58%，平均銷售價格為每平方米16,737元。

旭輝 （00884） 4月合同銷售264.6億元，按年增加約104%，合同銷售面積約150.19萬平方米，合同銷售均價約17,600元平方米。首4個月實現合同銷售金額約831.6億元，按年增加約135%，合同銷售面積約490.3萬平方米，合同銷售均價約17,000元平方米。

中梁控股 （02772） 4月合約銷售141億元，按年增53.3%，合約銷售面積約122.5萬平方米，合約銷售均價約11,500元平方米。首4個月累計合約銷售約621億元，按年增122.6%，合約銷售面積約495.2萬平方米，合約銷售均價約12,500元平方米。

融創中國 （01918） 4月合同銷售金額約547.3億元，按年增長62%，合同銷售面積約382.5萬平方米，合同銷售均價約14,310元平方米。首4個月累計實現合同銷售金額約1,710.1億元，按年增長79%，累計合同銷售面積約1,152.1萬平方米，合同銷售均價約14,840元平方米。

時代中國 （01233） 4月合同銷售金額約為80.15億元，按年增71.9%，簽約建築面積約為42.6萬平方米。首4個月累計合同銷售金額約為282.85億元，按年增65.5%，簽約建築面積約為145.7萬平方米。

碧桂園 （02007） 4月實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約528.2億元，按年增7.8%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約594萬平方米。

力高集團 （01622） 首4個月實現的合約銷售約為128.78億元，建築面積約149.08萬平方米。

金地商置 （00535） 4月合約銷售總額約95.19億元，按年增206%，而期內合約銷售總面積約40.27萬平方米，銷售均價為每平方米約23,600元。首4個月累計合約銷售總額約240.1億元，按年增140.3%，而累計銷售總面積約108.82萬平方米。

奧園 （03883） 4月合同銷售額約110.5億元，按年增長27%，首4個月物業合同銷售額累計約410.6億元，按年增長78%。

恒大 （03333） 4月合約銷售金額681.4億元，較去年同期增長4.5%，合約銷售面積813.5萬平方米，較去年同期增長14.1%。首4個月物業累計實現合約銷售金額2,213億元，較去年同期增長4.1%，合約銷售面積2,601.6萬平方米，較去年同期增長9.7%。

佳兆業 （01638） 4月錄得約113.35億元的合約銷售，按年增加約74.1%，合約建築面積約為70萬平方米，按 年增加約61.9%。首四個月的總合約銷售約為421.79億元，總合約建築面積約為253.7萬平方米，分別按年增134.2%及143.6%。

金輝控股 （09993） 4月合約銷售89.9億元， 按年增32.6%，合約銷售面積約為50.9萬平方米，合約平均售價約為每平方米17,700元。首4個月累計合約銷售金額約為341.2億元， 按年增83.4%，累計合約銷售面積約為207.7萬平方米，合約平均售價約為每平方米16,400元。

大唐控股 （02117） 4月份的合約銷售金額為49.98億元；銷售面積為48.63萬平方米；平均銷售價格為每平方米10277元。首4個月累計合約銷售金額為143.5億元；累計銷售面積139.42萬平方米；平均銷售價格為每平方米10292元。

明發集團 （00846） 公布首季度合同銷售記錄，首季未經審核合同銷售總額約35.4億元，按年增加139.2%；合同銷售面積為48.08萬平方米；平均銷售單價每平方米7363元。

當代置業 （01107） 上月合約銷售額約36.3億元，按年增100.5%，物業合約銷售面積約36.2萬平方米，銷售均價每平方米約9,954元。首4個月合約銷售額約128.8億元，按年增81%，物業合約銷售面積約127.8萬平方米，銷售均價每平方米約10,006元。

大發地產 （06111） 首4個月合同銷售金額約為162.05億元，按年增235.6%，累計合同銷售面積為101.8萬平方米，平均銷售價格為每平方米約15,912元。

景瑞控股 （01862） 4月的合約簽約銷售額約為40.07億元，按年增252.1%，合同銷售面積約為19萬平方米，合同銷售均價約21,000元平方米。首4個月累計合約簽約銷售額約為123.93億元，按年增236.5%，合同銷售面積約為64.2萬平方米，合同銷售均價約19,313元平方米。

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編輯：袁諾曦