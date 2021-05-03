【內房數據】當代置業上月銷售按年增一倍　一文看清4月內房銷售數據（不斷更新）

▲ 一文看清4月內房銷售數據

內房股公布4月份銷售數據。富瑞引述克而瑞數據指，該行追蹤的大型房地產發展商基於低基數效應，4月銷售按年增28%，略高於預期，帶動年初至今的銷售按年增長達79%。富瑞相信，內房股於5月至6月銷售增長維持強勁，由於短綫欠缺催化劑，建議第三季才是入市時機。以下為本報綜合4月份各內房股的銷售數據，貨幣單位為人民幣﹕

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當代置業 （01107） 上月合約銷售額約36.3億元，按年增100.5%，物業合約銷售面積約36.2萬平方米，銷售均價每平方米約9,954元。首4個月合約銷售額約128.8億元，按年增81%，物業合約銷售面積約127.8萬平方米，銷售均價每平方米約10,006元。

大發地產 （06111） 首4個月合同銷售金額約為162.05億元，按年增235.6%，累計合同銷售面積為101.8萬平方米，平均銷售價格為每平方米約15,912元。

景瑞控股 （01862） 4月的合約簽約銷售額約為40.07億元，按年增252.1%，合同銷售面積約為19萬平方米，合同銷售均價約21,000元平方米。首4個月累計合約簽約銷售額約為123.93億元，按年增236.5%，合同銷售面積約為64.2萬平方米，合同銷售均價約19,313元平方米。

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編輯：袁諾曦