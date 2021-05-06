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【內房數據】合景泰富上月銷售按年升98%　 一文看清4月內房銷售數據（不斷更新）

股市 17:10 2021/05/06

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一文看清4月內房銷售數據

內房股公布4月份銷售數據。富瑞引述克而瑞數據指，該行追蹤的大型房地產發展商基於低基數效應，4月銷售按年增28%，略高於預期，帶動年初至今的銷售按年增長達79%。富瑞相信，內房股於5月至6月銷售增長維持強勁，由於短綫欠缺催化劑，建議第三季才是入市時機。以下為本報綜合4月份各內房股的銷售數據，貨幣單位為人民幣﹕

重溫3月內房銷售數據，看【下一頁】

合景泰富 （01813）  4月與其合營企業及聯營公司預售額為129.25億元，按年增長98.5%。預售建築面積約66.8萬平方米，按年增加59%。

富力 （02777） 4月總銷售收入共約97億元，銷售面積達約 72.95萬平方米。首4個月總銷售收入約402.5億元，銷售面積達約304.16萬平方米，分別按年增44%及28%。

陽光100中國 （02608） 4月合同銷售額約3.67億元（包含小股操盤項目7500萬元）， 按年跌12.4%，對應合同銷售面積約2.9萬平方米。首4個月實現合同銷售額約11.51億元（包含小股操盤項目2.61億元），按年增1.5%，對應合同銷售面積約11.1萬平方米。

中駿集團 （01966） 4月合同銷售金額約101.17億元，合同銷售面積66.6萬平方米，分別按年增長66%和43%，平均銷售價格為每平方米15,180元。首4個月實現累計合同銷售金額約361.49億元，累計合同銷售 面積216萬平方米，分別按年增長90%及58%，平均銷售價格為每平方米16,737元。

旭輝 （00884） 4月合同銷售264.6億元，按年增加約104%，合同銷售面積約150.19萬平方米，合同銷售均價約17,600元平方米。首4個月實現合同銷售金額約831.6億元，按年增加約135%，合同銷售面積約490.3萬平方米，合同銷售均價約17,000元平方米。

中梁控股 （02772） 4月合約銷售141億元，按年增53.3%，合約銷售面積約122.5萬平方米，合約銷售均價約11,500元平方米。首4個月累計合約銷售約621億元，按年增122.6%，合約銷售面積約495.2萬平方米，合約銷售均價約12,500元平方米。

融創中國 （01918） 4月合同銷售金額約547.3億元，按年增長62%，合同銷售面積約382.5萬平方米，合同銷售均價約14,310元平方米。首4個月累計實現合同銷售金額約1,710.1億元，按年增長79%，累計合同銷售面積約1,152.1萬平方米，合同銷售均價約14,840元平方米。

時代中國 （01233） 4月合同銷售金額約為80.15億元，按年增71.9%，簽約建築面積約為42.6萬平方米。首4個月累計合同銷售金額約為282.85億元，按年增65.5%，簽約建築面積約為145.7萬平方米。

碧桂園 （02007） 4月實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約528.2億元，按年增7.8%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約594萬平方米。

力高集團 （01622） 首4個月實現的合約銷售約為128.78億元，建築面積約149.08萬平方米。

金地商置 （00535） 4月合約銷售總額約95.19億元，按年增206%，而期內合約銷售總面積約40.27萬平方米，銷售均價為每平方米約23,600元。首4個月累計合約銷售總額約240.1億元，按年增140.3%，而累計銷售總面積約108.82萬平方米。

奧園 （03883） 4月合同銷售額約110.5億元，按年增長27%，首4個月物業合同銷售額累計約410.6億元，按年增長78%。

恒大 （03333） 4月合約銷售金額681.4億元，較去年同期增長4.5%，合約銷售面積813.5萬平方米，較去年同期增長14.1%。首4個月物業累計實現合約銷售金額2,213億元，較去年同期增長4.1%，合約銷售面積2,601.6萬平方米，較去年同期增長9.7%。

佳兆業 （01638） 4月錄得約113.35億元的合約銷售，按年增加約74.1%，合約建築面積約為70萬平方米，按 年增加約61.9%。首四個月的總合約銷售約為421.79億元，總合約建築面積約為253.7萬平方米，分別按年增134.2%及143.6%。

金輝控股 （09993） 4月合約銷售89.9億元， 按年增32.6%，合約銷售面積約為50.9萬平方米，合約平均售價約為每平方米17,700元。首4個月累計合約銷售金額約為341.2億元， 按年增83.4%，累計合約銷售面積約為207.7萬平方米，合約平均售價約為每平方米16,400元。

大唐控股 （02117） 4月份的合約銷售金額為49.98億元；銷售面積為48.63萬平方米；平均銷售價格為每平方米10277元。首4個月累計合約銷售金額為143.5億元；累計銷售面積139.42萬平方米；平均銷售價格為每平方米10292元。

明發集團 （00846） 公布首季度合同銷售記錄，首季未經審核合同銷售總額約35.4億元，按年增加139.2%；合同銷售面積為48.08萬平方米；平均銷售單價每平方米7363元。

當代置業 （01107） 上月合約銷售額約36.3億元，按年增100.5%，物業合約銷售面積約36.2萬平方米，銷售均價每平方米約9,954元。首4個月合約銷售額約128.8億元，按年增81%，物業合約銷售面積約127.8萬平方米，銷售均價每平方米約10,006元。

大發地產 （06111） 首4個月合同銷售金額約為162.05億元，按年增235.6%，累計合同銷售面積為101.8萬平方米，平均銷售價格為每平方米約15,912元。

景瑞控股 （01862） 4月的合約簽約銷售額約為40.07億元，按年增252.1%，合同銷售面積約為19萬平方米，合同銷售均價約21,000元平方米。首4個月累計合約簽約銷售額約為123.93億元，按年增236.5%，合同銷售面積約為64.2萬平方米，合同銷售均價約19,313元平方米。

相關文章：再有內房債價急跌　滬A企業藍光發展傳財困融創或收購　公司：融創僅項目合作

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編輯：袁諾曦

合景泰富集團（01813） 中國恒大（03333） 恒大 金輝控股（09993） 大唐集團控股（02117） 明發集團（00846） 國企內房股 民企內房股 港股 大發地產（06111）

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