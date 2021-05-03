【內房數據】佳兆業上月銷售按年增74%　一文看清4月內房銷售數據（不斷更新）

▲ 一文看清4月內房銷售數據

內房股公布4月份銷售數據。富瑞引述克而瑞數據指，該行追蹤的大型房地產發展商基於低基數效應，4月銷售按年增28%，略高於預期，帶動年初至今的銷售按年增長達79%。富瑞相信，內房股於5月至6月銷售增長維持強勁，由於短綫欠缺催化劑，建議第三季才是入市時機。以下為本報綜合4月份各內房股的銷售數據，貨幣單位為人民幣﹕

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佳兆業 （01638） 4月錄得約113.35億元的合約銷售，按年增加約74.1%，合約建築面積約為70萬平方米，按 年增加約61.9%。首四個月的總合約銷售約為421.79億元，總合約建築面積約為253.7萬平方米，分別按年增134.2%及143.6%。

金輝控股 （09993） 4月合約銷售89.9億元， 按年增32.6%，合約銷售面積約為50.9萬平方米，合約平均售價約為每平方米17,700元。首4個月累計合約銷售金額約為341.2億元， 按年增83.4%，累計合約銷售面積約為207.7萬平方米，合約平均售價約為每平方米16,400元。

大唐控股 （02117） 4月份的合約銷售金額為49.98億元；銷售面積為48.63萬平方米；平均銷售價格為每平方米10277元。首4個月累計合約銷售金額為143.5億元；累計銷售面積139.42萬平方米；平均銷售價格為每平方米10292元。

明發集團 （00846） 公布首季度合同銷售記錄，首季未經審核合同銷售總額約35.4億元，按年增加139.2%；合同銷售面積為48.08萬平方米；平均銷售單價每平方米7363元。

當代置業 （01107） 上月合約銷售額約36.3億元，按年增100.5%，物業合約銷售面積約36.2萬平方米，銷售均價每平方米約9,954元。首4個月合約銷售額約128.8億元，按年增81%，物業合約銷售面積約127.8萬平方米，銷售均價每平方米約10,006元。

大發地產 （06111） 首4個月合同銷售金額約為162.05億元，按年增235.6%，累計合同銷售面積為101.8萬平方米，平均銷售價格為每平方米約15,912元。

景瑞控股 （01862） 4月的合約簽約銷售額約為40.07億元，按年增252.1%，合同銷售面積約為19萬平方米，合同銷售均價約21,000元平方米。首4個月累計合約簽約銷售額約為123.93億元，按年增236.5%，合同銷售面積約為64.2萬平方米，合同銷售均價約19,313元平方米。

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編輯：袁諾曦