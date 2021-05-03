【盈警盈喜】榮智料全年虧損擴大不少於約4500萬　一文看清企業數據

本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

榮智控股 （06080） 公布，集團於2021年財政年度錄得擁有人應佔虧損淨額不少於約4500萬港元，去年應佔虧損淨額1370萬元。公司表示，主要因部分地基及地盤平整工程產生重大虧損。

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IBI Group （01547） 發盈喜，預料今年首3個月擁有人應佔純利約5190萬元至5620萬元，主要因公平值計入損益計量的上市股權投資的已變現及未變現公平值收益大幅增加而得益。

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萬景控股 （02193） 發盈喜，預料淨利潤將增加不少於去年5倍，主要因接近完成階段的建築項目毛利率改善及一家擁有20.3%權益的巴基斯坦「一帶一路」項目的聯營公司所涉及光船租賃及燃煤轉 運利潤份額增加所致。

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記者：謝卓榮