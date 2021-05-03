順豐推快件「時效保證」 速度由上午寄下午到

順豐速運香港宣布，由即日(3日)起，推出快件「時效保證」，在星期一至五（香港公眾假期除外）在指定時間前，由指定的工商區寄去指定的工商區，快件不論文件或包裹，而派送速度將實行「上午寄下午到」。與此同時，該服務是免費升級並無須額外收費，同時亦有時效保證退費的承諾。

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適用於「時效保證」的香港本地快件會分為兩種收件方式，分別是上門收件及順豐營業點自寄，上門收件及需於當日中午12時前下單，順豐營業點自寄則需於下午12時30分前下單。兩者旨保證於即日下午6時前送抵，否則將原銀奉還有關的快遞費用。但要注意的事，順豐站或順豐合作點寄出的快件不適用此服務。

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適用此服務的範圍僅限於重量不多於80公斤的快件，並不包括偏遠地區及任何需要特殊入倉操作的地址及範圍。有關的服務範圍。

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責任編輯：羅浩濂