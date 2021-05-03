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【數碼轉型】維特健靈夥甲骨文優化零售管理　強化客戶關係管理

商業 17:18 2021/05/03

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維特健靈宣佈，與軟件公司甲骨文(Oracle)合作，將採用其雲端科技，優化零售店的客戶體驗。（維特健靈網站圖片）

維特健靈宣佈，與軟件公司甲骨文(Oracle)合作，將採用其雲端科技，在Oracle雲端基礎設施上運行Oracle Cloud CX和Oracle Retail Xstore Point-of-Sales，簡化偏遠地區店舖及專櫃的相關營運事宜，同時強化客戶和品牌之間的關係，優化零售店的客戶體驗。

【數碼轉型】屈臣氏集團增設1,000家實體店　配合實行O+O措施

【安全隱患】33款內地手機Apps違規收集用戶資訊　騰訊、百度亦有份

為了善用精準營銷升級客戶體驗，維特健靈採用Oracle Cloud CX自動處理客戶互動及細分流程，對更精準地劃分客戶類別和建立客戶畫像有助。客戶關係管理是客戶體驗重要的一環，維特健靈利用Oracle Retail Xstore Point-of-Sales，使銷售人員能快捷地查閱顧客資訊及交易紀錄，從而提供更切合其需要的服務。由於Oracle Retail Xstore Point-of-Sales備有流動版本的銷售平台，可統一不同品牌、店舖及專櫃的客戶關係管理流程，有助提升客戶忠誠度。

維特健靈管理層表示，希望透過其數據分析及國際化零售系統整合能力，幫助集團優化客戶銷售及管理流程，針對不同顧客的特定需求提供精準營銷及產品推薦，也為將來業務國際化做好充分前瞻性準備，令公司持續快速成長，把客戶服務提升至另一層次。

【太空科技】SpaceX被競爭對手投訴　美國太空總署擱置225億元太空船合約

責任編輯：朱悅瀅

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