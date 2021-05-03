【職場熱話】求職者面試後一星期 天天打電話找公司 直問「肯請我未」 網民：失業真的好痛苦

求職心切的人會四處投簡歷，死馬當活馬醫。他們亦會心急想知道面試結果，不過通常過了一星期沒有回音也就知道不被錄取。近日有網民於網上討論區發文，指有個求職者天天打電話問面試結果。

網民經歷：

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有網民直言求職者太愚蠢，沒有見過這樣的人。不過有人覺得求職者的行為可以體諒，因為失業真的好痛苦，除了投簡歷，面試之外，也沒有什麼可以做的了。而且香港的面試風氣是等待通知，求職者無法預料結果，詢問也是理所當然的。

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不過有人分享他截然不同的經歷，指自己當年實習面試後，過了兩個星期打電話給人事詢問結果，就被聘用了。後來聽上司說，原因是喜歡這個網民夠主動才聘用的。

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責任編輯：張瑋婷