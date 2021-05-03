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【大行報告】高盛睇好高等教育多於K12行業　重申兩隻龍頭「買入」評級

股樓投資 17:26 2021/05/03

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高盛發表報告，續睇好高等教育股，當中睇好中教（00839）及宇華（06169），因上半財年業績均好過預期，成本控制嚴緊，集團亦對早前收購的學校未來營運前景也樂觀。

高盛續稱，由於中教加大持續進修業務比重，但上述課程學費較傳統課程低，故略降2021至2024年內部收入預測，但按目前學校組合及潛在收購，料2020至2023年收入複合增長可達22%。

至於宇華，高盛認為其內部增長主要來自大學業務，估計2020至2023年複合增長達12.4%，並會續優於K12業務，因該行料該業務複合增長只得7%，並估計2023財年來自大學業務佔比會達到76%，比2019年的62%有所增加。

高盛續睇好高等教育多於K12行業，重申中教及宇華「買入」評級，因上述兩股為高等教育行業龍頭，並將目標價分別從21元和8.7元，上調至22.3和8.9元。

大行對中教評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

中教控股（00839） 港股

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