【有相睇】領都極高層海景好吸引　放盤三日即沽出　創同類新高價

三房間隔向來受家庭客青睞，若單位位處高層、景觀開揚則更理想。利嘉閣地產皇牌屋苑調景嶺站分行(C組)首席聯席董事羅志雄透露，將軍澳日出康城2期A領都3座(右翼)極高層A室單位錄得成交，業主僅放售三天即沽出，更創同類單位新高價。

上述單位實用面積677平方呎，採三房套間隔，外望永久海景。業主原叫價1,000萬元，放售短短3天，日前極速以985萬元成功易手，減價15萬元或1.5%，創同類型單位（無士多房）新高價，折合實用面積呎價約14,549元。代理指，單位最大特點是享有永久海景，因此雖價格稍高，但仍值得買家購買。

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據了解，原業主約於2018年2月以805萬元購入上述物業，持貨3年，帳面獲利約180萬元，物業升值約22%。

羅志雄補充，領都本月至今累錄約2宗二手成交個案，平均實用面積成交呎價約13,627元，現時約有283個放盤提供，同類型單位最低入場價由1,000萬元起。

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