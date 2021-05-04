【輪•流轉@iM網欄】計價概念 影響界內證價格的因素

界內機會率

理論上，只要在界內證到期時，相關資產價格處於界內證區域範圍內，投資者便可取得1元定額回報，處於區域範圍之外則只可取得0.25元。而最大界內機會率的時候，就是當相關資產價格大約位處區域內的中軸水平（即上、下限的平均數）。理論上，這時界內證的價格亦會處於最高點。倘相關資產價格開始偏離中軸亦即最高界內機會率的區域，界內證價格便會下跌。相反，當相關資產價格由中軸以下升近中軸，或由中軸以上跌近中軸，界內證的價格也會趨升。假設界內證進入價內狀態時愈接近到期日，其價格升幅愈急，反之亦然。

時間

假設相關資產價格一直處於界內證的區域範圍內（即界內證為「價內」），隨著界內證愈接近到期，投資者可取得1元定額回報的機會愈大，價內界內證的時間值會上升；然而，價外的界內證，時間值則會下跌。

引伸波幅

同樣道理，當界內證一直處於價內，相關資產波幅愈低，界內證維持在價內的機會便愈高，因此，對於價內證而言，引伸波幅下跌將有利於該證的價值；反之，引伸波幅愈高，相關資產價格升穿或跌破區域範圍的機會愈大，價內證的價值將會下跌。至於價外證，情況剛剛相反。倘相關資產引伸波幅上升，即預期相關資產轉趨波動，相關資產價格才有較大機會返回區域之內，價外證的價值才會上升。

區域寬度

如果界內證的上、下限定得愈闊，假設其他因素不變，界內證在到期時處於價內的機會便愈高，該界內證的價值也會愈高。相反，如果區域範圍愈窄，界內證要成為價內的難度愈大，其價值也會愈低。區域寬度在發行時已決定，之後不會改變（除了因特別情況如供股等）。

界內證與認股證價格與各項因素的比較：

因素 界內證價格變化 認股證價格變化 價內/外狀態 趨向價內

趨向價外 當相關資產價格移向界內證區域中軸時：上升 當相關資產價格移離界內證區域中軸時：下跌 上升 下跌 時間值下跌 當相關資產價格處於區域之內：上升 當相關資產價格處於區域之外：下跌 下跌 引伸波幅下跌 當相關資產價格處於區域之內：上升 當相關資產價格處於區域之外：下跌 下跌

由此可見，要判斷時間值和引伸波幅對界內證價格的影響，要視乎當時界內證是處於價內抑或價外，這點與一般認股證的計價概念並不相同。

當然，和其他衍生工具一樣，相關資產的流通量、界內證的供求情況和街貨量，以至市場利率的波動、非預期的正股股息等，都會對界內證的價格構成影響。

風險較認股證和牛熊證低

一般而言，投資界內證的風險要比認股證和牛熊證為低。首先，如果界內證處於價內，引伸波幅或時間值下跌，證價會不跌反升；反觀認股證，不論是價內抑或價外，引伸波幅或時間值下跌都只會對證價帶來負面影響。

至於牛熊證，當相關資產價格觸及收回價，牛熊證便會被強制收回而停止交易，即使相關資產價格及後重回收回價之上(牛證)或之下(熊證)，該牛熊證也不會重啟交易。

而界內證即使於到期時處於價外，投資者也可取得每份0.25元的定額回報。

但要留意，界內證處於價外時，即使相關資產價格升近下限價，或跌近上限價，如果引伸波幅下跌，都可能抵銷了界內證的升幅。而且如果界內證處於深入價外，界內證可能對相關資產價格變化極不敏感，即使相關資產趨向區域範圍，界內證價格也不必出現如期的升幅。

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

作者_葉文炘簡介： 現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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