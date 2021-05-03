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【TSLA】Tesla德國工廠傳延遲半年投產　Tesla盤前跌約1%

股市 17:06 2021/05/03

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【TSLA】Tesla德國工廠傳延遲半年投產　Tesla盤前跌約1%

外電報道，Tesla（美：TSLA）德國工廠投產日期恐延遲6個月，即要到2022年1月才能投產。Tesla盤前股價下跌約1%。德國媒體Automobilwoche 引述公司消息指，Tesla德國工廠投產日期將延遲6個月。報道指，文書原因和環境問題令工廠的建設停頓。 Tesla發言人拒絶置評。Tesla上月發聲明指，德國工廠可望在今年底完工。

Tesla上個月抨擊歐洲漫長的監管程序，稱其批准框架直接和實現應對氣候變化所必需的項目的緊迫性相互矛盾。 Tesla於2019年11月宣布建設德國「超級工廠」，原定於今年7月1日開始投入營運，以生產跨界電動車Model Y。

不過，去年6月Tesla動工整地時，遭德國環保組織以砍伐森林會危及當地冬眠中的動物為由阻擋，要求暫停施工。德國法院在去年12月頒發臨時禁令，阻止Tesla砍伐樹木建設工廠，迫使「超級工廠」暫緩停工。

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編輯：吳敏芳

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 電動車 Tesla

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