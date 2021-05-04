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【搜游食誌@iM網欄】質素穩定 雅俗共賞 康德思酒店「明閣」令人讚賞

名人薈萃 10:18 2021/05/04

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跌宕的心情真的可以令人「食之無味」，週四老父在居家療程中，突然不適，即時入院；因疫情，任何人均不可進院探望。已約好與合作商的餞別宴亦如期出席，康德思酒店「明閣」的食物質素絕對穩定，用餐環境氛圍，精緻簡潔、雅俗共賞，連續11年獲米芝蓮頒發星級殊榮，就是一份靠譜的成績，值得推介。

極欣賞明閣的藝術品裝置，喜歡程翔捕捉到天真爛漫女童的那份童真，凌空的繩索帶出那份澎拜的動力。

現代資訊科技已將人類變得無疆界交往，業務夥伴移民英國，兩大兩小，異地再建新家園，大家沒有太重的離別情緒，聊起移民的念頭時，都是對香港未來教育投下「不信任」一票，半年間，身邊已有超過10個個案了，都是70-80年代生的「盛年」夫婦，社會最珍貴的一群「黃金」人口，父母則留香港繼續生活。

真摯動人的兩代人倫關係， 正是我們每個家庭代代相傳的命脈。

此刻，不期然浮現前陣子到電影院看「爸爸可否不要老」一幕叫人心酸的情節，「Anne」不捨已失去認知能力的老父，竭盡所能照顧他、愛護他，可惜父親的認知障礙產生很多令人無法接受，未被諒解的行為，她最終亦為著自己的幸福及人生餘下的半部曲，與相愛的人移居巴黎；縱有千萬個不捨，將老父送進老人療養院是她的一個抉擇，讓他可以得到護理人員專業照顧；Anne堅強、坦誠地親口向父親道出要跟他「分離」的一幕，男女主角都演繹得非常動人，相信席上觀眾無不動容，沒有呼天搶地的痛哭，滲著絲絲扣人心弦、骨肉至親痛別離的不捨與無奈。

縷縷輕煙，將這道拍青瓜花雕凍鮑魚如「仙女」降凡塵。

是夜大家談天說地，不談公務，幾位年經人（相對我來說），將點菜任務交託與我。前菜是冷盤，拍青瓜花雕凍鮑魚、主菜京式片皮鴨2食，炒鴨鬆、自家製玉子豆腐珍寶蠔煲、川椒酸菜魚、啫啫蝦乾蝦膏芥蘭煲。食物的烹調一如既往，穩中求突破，中菜行政總廚李悅發師傅，由明閣開業至今，一力把關這道品質保證大門，每道菜式的展示不失傳統精粹，亦融合視覺美感。

喜歡連皮帶肉的片鴨手法，油脂甘香，皮脆肉嫩，熱香麵皮軟糯，多重質感，層次分明。

前菜的袅袅輕煙雲霧，令大家眼前一亮，仿如神仙般快活閑逸，舒心的晚餐氣氛，雖然是一般罐頭鮑魚貨色，上好帶年份的花雕酒激活了本身薄味的鮑魚，成功調出爽口鮮活的味道，焾滑軟度適中，大家都讚賞，成功的前菜，獲取了食客的芳心，接下來的菜式就好辦了，做主人家，總希望客人盡享每道美食。

鍋燒自家製玉子豆腐肉碎珍寶蠔，蠔肉爽口掛滿肉汁，炆煮炸玉子豆腐帶肉香鮮味，材料搭配得宜。

京式片皮鴨算是明閣一道拿手菜，最愛他勻稱的切片法，標準12片皮，12片皮肉相連，顧客可享受到片皮鴨油脂甘香，帶點香酥的皮，燒烤油膏帶來不只撲鼻香氣，嫩滑鴨肉，一軟一脆，配上熱呼呼的麺皮，京蔥、青瓜、醬料伴食，是我家二公子的至愛。烤鴨皮光肉滑，油香火熱，與港式燒鴨風味，截然不同。生菜伴食的炒鴨鬆，光是細膩的刀功已值回票價，是鴨鬆，不是鴨粒，鍋氣十足，肉香四溢，雖然心情欠佳，這些扎實的廚藝，確實是令人讚賞。

川椒酸菜魚，還是傳統起魚肉做法討好。

想著年輕一輩喜歡有相對的味道，選上酸菜魚做法，烹煮海斑，始終感到不對勁，首先，是魚的份量細，是原條上，而非起肉滾油生「拖」。酸菜魚湯底，魚鮮味不夠濃，因無法起魚骨腩煎煮熬成上湯做底味；酸菜、花椒、粉皮等，雖是配料，惜粉皮太薄身，不耐火，有點爛碎，掛不了湯汁，配菜與鮮魚未能沾上魚鮮味，甚為可惜。取價HK$580，亦無法過份苛求，畢竟整體的服務、食材成本亦不輕，尚幸大家都賞面，對晚餐表示滿意！

作者_倪小姿簡介：

做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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