約翰遜俾唔起細仔保姆費 英媒揭靠金主埋單

▲ 英媒指約翰遜任職英國首相的年薪約15.7萬英鎊，但仍無法支付幼子的保姆費用。

英國首相約翰遜近日捲入官邸裝修費資金來源醜聞，更被反對派要求下台。英媒指約翰遜任職英國首相的年薪約15.7萬英鎊（約169萬港元），但仍無法支付幼子的保姆費用，要由英國保守黨金主替約翰遜埋單。

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英媒早前報道，約翰遜（Boris Johnson）花費20萬英鎊（約215萬港元）裝修官邸，未婚妻西蒙茲（Carrie Symonds）更以每卷840英鎊（約9,000港元）的高價購買黃金牆紙。約翰遜雖強調是自掏腰包，但仍被指控他曾使用保守黨政治捐款。

《星期日泰晤士報》報道，約翰遜的年薪扣除稅及保險費後，仍剩下9.5萬英鎊（約102萬港元），再加上約翰遜過往著作也有版權費收入。但西蒙茲去年誕下兒子Wilfred，約翰遜家庭開支自然大增。

該報稱約翰遜曾向身邊人抱怨，指自己每年最少要賺30萬英鎊（約322.8萬港元），相等於他任職首相年薪的兩倍，才足以應付目前的財務狀況。

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該報引述一名匿名英國國會議員指，一名保守黨捐款人曾對自己捐款的用途表示不滿。據悉，這名捐款人表示，自己不介意捐款用於印製保守黨宣傳單張，卻介意捐款用於「為首相兒子擦屁股。」（wipe the prime minister’s baby’s bottom.）

據悉，倫敦的全職保姆月薪或托兒所費用最少達2,000英鎊（約2.2萬港元）。而約翰遜仍要支付與前妻惠勒（Marina Wheeler）4名子女的學費和贍養費，面臨沉重經濟壓力。

英國選舉委員會已正式對約翰遜展開調查，了解究竟約翰遜有沒有按要求申報官邸裝修費資金來源。

責任編輯：鄭錦玲