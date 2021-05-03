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【大行報告】5G企業應用料迎來上行空間 大摩指呢隻本地電訊股為亞洲電訊板塊首選

股樓投資 17:01 2021/05/03

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摩根士丹利發表研究報告，分析本港其中兩隻電訊股香港寬頻（01310）及香港電訊（06823）前景。該行指，本地電訊股最新業績反映市場對網絡質素及服務的需求提升，定價反而不是重點，而香港寬頻業績連續兩個半年度遜預期，料未來數年每股分派增長將與香港電訊靠近，考慮到兩者股息率均逾6厘，因此維持對兩者「增持」評級，但計及5G潛在上行空間，較為偏好香港電訊，並為亞洲地區的電訊板塊首選。該行維持香港電訊目標價14元不變，但下調香港寬頻目標價，由16.5元降至13.5元，以反映其企業客戶收入增長放緩。

報告指，去年兩者之寬頻客戶數量大致穩定，意味在疫情後客戶較少純粹因定價吸引而轉換網絡服務供應商，不過香港寬頻定價較進取，成功贏得住宅市場寬頻市佔，近年公司將焦點由擴大市佔轉至提升ARPU，料其未來增長主要來自企業客戶，而該層面的客戶重視網絡質素多於定價高低，因此「撬客」難度相對住宅客戶明顯較高。至於香港電訊，該行料在5G企業應用上有更大增長潛力，在公共領域業務亦已見復甦。

大摩料香港電訊每股分派增長將由2020年的1%復甦至2023年預測達5%，而香港寬頻每股分派增長將由2020財年的7%正常化至2023財年約5%至6%。

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記者：郭秀慧

香港電訊－SS（06823） 增持 經濟 寬頻 目標價 香港寬頻（01310） 電訊 大行報告 板塊 香港

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