去年5月發行iBond派息 料第一次付息以年息2厘計算

香港金融管理局以香港特別行政區政府代表身分於今日（3日）公布，在政府債券計劃的零售債券發行計劃下發行，於2023年到期的通脹掛鈎債券系列（發行編號: 03GB2311R; 股份代號: 4239）（債券），其第一個付息日之相關年息率。



根據2020年10月5日的債券發行通函，債券的第一個付息日為2021年5月17日，而適用於該付息日的息率，則定於2021年5月3日，按當前的浮息及定息的較高者作出釐定及公布。



於2021年5月3日，債券的浮息及定息分別如下:



浮息: +0.27%（附件）

定息: +2.00%



根據上列之浮息及定息，現釐定及公布債券第一次付息以年息2.00厘計算。

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責任編輯：黎淑雯