【旅遊氣泡】新加坡新增17宗確診 10宗本土個案

香港與新加坡的旅遊氣泡最快本月26日啟動，但新加坡的新冠肺炎疫情卻反覆。新加坡周一（3日）公布新增17新冠肺炎確診個案， 當中10宗為本土個案。新加坡目前最大型感染群組陳篤生醫院群組中，則新增8宗新冠肺炎確診個案。

新加坡錄1宗香港輸入個案 再有1人死亡 【下一頁】

新加坡周一（3日）中午宣布，新加坡共新增17宗個案。10宗本土個案中8宗來自陳篤生醫院（Tan Tock Seng Hospital ，TTSH） 群組，為醫院的職員及患者。目前群組已錄得35宗確診個案，是新加坡疫情爆發以來大型感染群組之一。

新加坡衛生署（MOH）表示，剩餘兩宗本土個案與早前已被隔離個案相關。其餘7宗為輸入個案，同在隔離期間經測試發現確診。新加坡將在稍後時間公布更多詳情。

新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招 【下一頁】

新加坡當局指，周日在陳篤生醫院群組中，發現5名出院後再確診感染人士。有關人士已被隔離並再次檢測，以免增加傳播風險。衛生署周日晚上表示，上周五（4月30日）已經完成對陳篤生醫院主要病房，約7,000名涉事人員的採樣工作，所有檢測結果皆為陰性。醫院其後會優先安排在門診工作的員工檢測，並在未來數日完成檢測全體1.2萬名員工，並繼續密切監察所有患者健康狀況。

責任編輯：李俊儀