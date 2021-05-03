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南韓專家：難實現群體免疫 料與新冠病毒共存

環球社會熱點 17:30 2021/05/03

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南韓新冠疫苗接種計劃進度良好，有望可以安排大部分民眾接種新冠疫苗，以達至群體免疫。但南韓有專家指，民眾與新冠病毒共存將成為新常態，加上仍未研發可以有效預防新冠病毒人傳人的疫苗，認為難以實踐群體免疫。

南韓重啟阿斯利康接種計劃 但僅限30歲或以上 【下一頁】

南韓新興疾病控制中心臨床委員會主席、首爾大學醫學院傳染內科教授吳明燉指出，衛生部门預測當7成人口完成接種新冠疫苗後，可達至群體免疫。但現時的新冠疫苗例如輝瑞疫苗，雖然有效率達95%，但不代表能保護民眾完全預防感染，或避免新冠病毒人傳人。

吳明燉更表示，難以得悉民眾感染新冠病毒或接種疫苗後形成的抗體能維持多久時間，這亦是導致新冠肺炎疫情難以遏止的原因，因此認為難以實現群體免疫。他認為，新冠肺炎最终會如流感與人類共存，日後需要定期接種疫苗。他建議政府應優先及集中為高齡群體接種疫苗，以減低疫情帶來的傷害。不過，吴明燉指即使未達成群體免疫，仍可有限度恢復正常生活，只需按照疫苗接種程度及病毒傳播風險而修訂便可。

南韓推出電子疫苗護照 海外旅客都用得 【下一頁】

南韓自2月開展新冠疫苗接種計劃，至今已為350萬人接種，首劑疫苗，佔該國5,200萬人口的6.6%。但南韓政府周一宣佈，輝瑞及阿斯利康疫苗存量短缺，分別只剩52.9萬及34.5萬劑疫苗存貨。

責任編輯：郭麗明

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