【職場熱話】同事吃了上司的蛋糕 還要多嘴說不好吃 惹來上司報復

職場人際關係是辦公室政治來源，對同事有禮貌、對老闆保持一定距離更是常識。一不小心得罪同事和老闆，職場生活可慘了。近日有網民於網上討論區發文，指自己的同事不小心吃了上司的食物，似乎得罪了上司。

網民經歷：

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網民紛紛為該同事祈福，指他應該「無運行」，要多加小心了。而且當初同事不應該那樣說話，應該說自己是幫上司試毒，吃完之後就覺得肚痛，請假回家，但求避過一劫。

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不過有人覺得，做管理層不應如此小氣，大方一點，一笑置之就好。如果上司仍然生氣，也許同事就需要想辦法補救了，例如重新買一個蛋糕向上司賠罪。

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責任編輯：張瑋婷