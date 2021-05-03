本港首季GDP上升7.8% 終止連續6個季度收縮

政府統計處發布今年首季本地生產總值(GDP)預先估計數字，較上年同期實質上升7.8%，經季節性調整實質上升5.3%，主要是由於季內對外貿易表現強勁，以及去年比較基數較低。

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政府發言人表示，香港經濟在2021年第一季明顯復蘇，終止對上連續6個季度的按年收縮。經濟在第一季急速反彈，主要反映在內地和美國帶動的環球經濟復蘇下，貨物出口的增長非常強勁。

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惟經濟復蘇並不平均，而且整體經濟活動仍低於衰退前的水平，原因是疫情及社交距離要求繼續打擊個別經濟環節，特別是一些涉及面向消費者的活動。此外，旅遊業仍然低迷。

香港GDP此前由2019年第3季起，連跌6個季度，2019年、20年全年GDP分別按年倒退1.7%和6.1%。

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責任編輯：陳楚琨