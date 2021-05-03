【異動股】受惠航運市場強勁 交銀料中遠海控盈利表現強勁 全日急升逾一成

交銀發表研究報告指，中遠海控（01919）今年首季收入按年增近八成至648億元（人民幣，下同），淨利潤增至154億元，較去年全年高55.5%。該行將中遠海控的H股評級由「中性」上調至「買入」，將目標價由11.4港元上調至17港元。中遠海控全日急升10.8%，報15.4元，成交8億元。

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交銀指，因內地的出口勢頭強勁，加上各國推出的經濟刺激計劃帶動消費支出，故上半年公司的貨量仍維持增長。5月起，公司將實施新的跨太平洋合同費率，該行認為上半年內主要東西貿易航線的費率將保留在較高水平。

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交銀又指，鑒於強勁的市場形勢，運營成本增加對公司今年年利潤影響有限，惟如此高的單季度利潤難以於下半年重現。該行仍然認為，強勁的貿易環境以及持續的供應瓶頸會使公司今年的盈利表現強勁。

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