【香港經濟】香港首季GDP按年增7.8%　勝預期、結束6個季度收縮

▲ 【香港經濟】香港首季GDP按年增7.8% 勝預期

香港GDP結束連續6個季度跌勢。港府公布，根據預先估計數字，第一季本地生產總值（GDP）較上年同期實質上升7.8%，而去年第四季則下跌2.8%。若經季節性調整，香港GDP按季實質上升5.3%，較前一季度0.5%升幅加快。港府表示，香港經濟第一季有較大升幅，主要是由於季內對外貿易表現強勁，以及去年比較基數較低，季內貨品出口總值按年增30.6%，而貨品進口按年增23.3%。

香港GDP此前由2019年第3季起，連跌6個季度，2019年、20年全年GDP分別按年倒退1.7%和6.1%。

專家對港首季GDP預測分歧 最牛看升5%，可見【下一頁】

以GDP主要組成部分劃分，香港首季私人消費開支上季按年實質上升1.6%，而去年第4季則下跌6.9%；政府消費開支上季按年實質上升6.7%，而去年第4季就升6.1%；本地固定資本形成總額上季按年實質增4.5%，而去年第4季就升3.6%。

港府表示，首季急速反彈主要反映在內地和美國帶動的環球經濟復蘇下，貨物出口的增長非常強勁，但經濟復蘇並不平均，而且整體經濟活動仍低於衰退前的水平，原因是疫情及社交距離要求繼續打擊個別經濟環節，特別是一些涉及面向消費者的活動。

港府重申：

整個社會必須不遺餘力令疫情受控及確保2019冠狀病毒病疫苗接種計劃取得成功。這將為達致全面經濟復蘇及逐步恢復國際出行創造條件。

金管局余偉文：香港接種疫苗比率遜紐倫星 成金融中心發展隱憂，可見【下一頁】

港府展望，內地和美國帶動的環球經濟復蘇，短期內應有利香港的貨物出口。服務輸出也應有所改善，儘管鑑於世界多地的疫情仍然嚴峻，與旅遊相關活動的恢復料將緩慢。中美關係和地緣政治緊張局勢等其他風險因素亦值得關注。本地方面，倘若本地疫情繼續受控，在政府多項紓緩措施和環球經濟情況好轉的支持下，營商及消費信心可望在今年較後時間更全面地改善。



港府表示，5月14日將公布首季GDP數據修訂數字和更詳細的統計數字，也會修訂2021年全年GDP增長預測。

相關文章：

【香港樓市】議員促放寬按揭成數壓測 余偉文：樓市輕微升溫、未見周期逆轉

【iBond】陳茂波：政府於本月稍後公布iBond詳情 電子消費券計劃在暑假期間啟動