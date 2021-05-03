  • 25°C
香港時間 : 2021503日 (一) 17:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】香港首季GDP按年增7.8%　勝預期、結束6個季度收縮

宏觀解讀 16:35 2021/05/03

分享：

【香港經濟】香港首季GDP按年增7.8% 勝預期

香港GDP結束連續6個季度跌勢。港府公布，根據預先估計數字，第一季本地生產總值（GDP）較上年同期實質上升7.8%，而去年第四季則下跌2.8%。若經季節性調整，香港GDP按季實質上升5.3%，較前一季度0.5%升幅加快。港府表示，香港經濟第一季有較大升幅，主要是由於季內對外貿易表現強勁，以及去年比較基數較低，季內貨品出口總值按年增30.6%，而貨品進口按年增23.3%。

香港GDP此前由2019年第3季起，連跌6個季度，2019年、20年全年GDP分別按年倒退1.7%和6.1%。

專家對港首季GDP預測分歧 最牛看升5%，可見【下一頁】

以GDP主要組成部分劃分，香港首季私人消費開支上季按年實質上升1.6%，而去年第4季則下跌6.9%；政府消費開支上季按年實質上升6.7%，而去年第4季就升6.1%；本地固定資本形成總額上季按年實質增4.5%，而去年第4季就升3.6%。

港府表示，首季急速反彈主要反映在內地和美國帶動的環球經濟復蘇下，貨物出口的增長非常強勁，但經濟復蘇並不平均，而且整體經濟活動仍低於衰退前的水平，原因是疫情及社交距離要求繼續打擊個別經濟環節，特別是一些涉及面向消費者的活動。

港府重申：

整個社會必須不遺餘力令疫情受控及確保2019冠狀病毒病疫苗接種計劃取得成功。這將為達致全面經濟復蘇及逐步恢復國際出行創造條件。

金管局余偉文：香港接種疫苗比率遜紐倫星 成金融中心發展隱憂，可見【下一頁】

港府展望，內地和美國帶動的環球經濟復蘇，短期內應有利香港的貨物出口。服務輸出也應有所改善，儘管鑑於世界多地的疫情仍然嚴峻，與旅遊相關活動的恢復料將緩慢。中美關係和地緣政治緊張局勢等其他風險因素亦值得關注。本地方面，倘若本地疫情繼續受控，在政府多項紓緩措施和環球經濟情況好轉的支持下，營商及消費信心可望在今年較後時間更全面地改善。

港府表示，5月14日將公布首季GDP數據修訂數字和更詳細的統計數字，也會修訂2021年全年GDP增長預測。

相關文章：

【香港樓市】議員促放寬按揭成數壓測　余偉文：樓市輕微升溫、未見周期逆轉

【iBond】陳茂波：政府於本月稍後公布iBond詳情　電子消費券計劃在暑假期間啟動

經濟 香港 GDP

上一篇文章

恒生指數公司推出恒生滬深港通中國80指數

下一篇文章

【iBond 2021】專家料明年通脹升2.3% iBond回報或逾兩厘保底息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財政預算案2021】政府再發行150億元iBond　銀色債券門檻降至60歲
【財政預算案2021】政府再發行150億元iBond　銀色債券門檻降至60歲
【航空告急】香港航空旗下公司遭興業銀行入稟　要求交出赤鱲角機場地皮
【航空告急】香港航空旗下公司遭興業銀行入稟　要求交出赤鱲角機場地皮
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達3400億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達3400億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？