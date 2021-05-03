  • 25°C
香港時間 : 2021504日 (二) 07:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】香港首季GDP增7.8%勝預期、再谷接種疫苗　總商會：市民未能感受經濟復甦（第二版）

宏觀解讀 19:04 2021/05/03

分享：

【香港經濟】香港首季GDP按年增7.8% 勝預期

香港GDP結束連續6個季度跌勢。港府公布，根據預先估計數字，第一季本地生產總值（GDP）較上年同期實質上升7.8%，而去年第四季則下跌2.8%。若經季節性調整，香港GDP按季實質上升5.3%，較前一季度0.5%升幅加快。港府表示，香港經濟第一季有較大升幅，主要是由於季內對外貿易表現強勁，以及去年比較基數較低，季內貨品出口總值按年增30.6%，而貨品進口按年增23.3%。

香港GDP此前由2019年第3季起，連跌6個季度，2019年、20年全年GDP分別按年倒退1.7%和6.1%。

以GDP主要組成部分劃分，香港首季私人消費開支上季按年實質上升1.6%，而去年第4季則下跌6.9%；政府消費開支上季按年實質上升6.7%，而去年第4季就升6.1%；本地固定資本形成總額上季按年實質增4.5%，而去年第4季就升3.6%。

專家對港首季GDP預測分歧 最牛看升5%，可見【下一頁】

    點擊圖片放大
    +2

香港總商會總裁梁兆基表示，香港經濟重拾增長，主要由於基數極低。貿易表現佳是因為去年首季全球經濟因新冠病毒疫情而被迫停擺，但私人消費開支按年僅增1.6%，反映經濟復甦有欠平衡，市民未能感受到經濟正在復甦。

梁兆基續稱，大部分本地企業仍然未能受惠於出口貿易增長，希望政府會集中協助本港經濟復甦，並設法扶助本地企業，而關鍵在於中港兩地重啟邊境。他認為，因應印度疫情大爆發，未來兩季仍難預測，「除非我們能夠實現群體免疫，否則經濟活動將難以重返疫情前水平」。

金管局余偉文：香港接種疫苗比率遜紐倫星 成金融中心發展隱憂，可見【下一頁】

港府表示，首季急速反彈主要反映在內地和美國帶動的環球經濟復甦下，貨物出口的增長非常強勁，但經濟復甦並不平均，而且整體經濟活動仍低於衰退前的水平，原因是疫情及社交距離要求繼續打擊個別經濟環節，特別是一些涉及面向消費者的活動。

港府重申：

整個社會必須不遺餘力令疫情受控及確保2019冠狀病毒病疫苗接種計劃取得成功。這將為達致全面經濟復蘇及逐步恢復國際出行創造條件。

金管局余偉文：香港接種疫苗比率遜紐倫星 成金融中心發展隱憂，可見【下一頁】

港府展望，內地和美國帶動的環球經濟復甦，短期內應有利香港的貨物出口。服務輸出也應有所改善，儘管鑑於世界多地的疫情仍然嚴峻，與旅遊相關活動的恢復料將緩慢。中美關係和地緣政治緊張局勢等其他風險因素亦值得關注。本地方面，倘若本地疫情繼續受控，在政府多項紓緩措施和環球經濟情況好轉的支持下，營商及消費信心可望在今年較後時間更全面地改善。

港府表示，5月14日將公布首季GDP數據修訂數字和更詳細的統計數字，也會修訂2021年全年GDP增長預測。

（第二版加入總商會評論）

相關文章：

【香港樓市】議員促放寬按揭成數壓測　余偉文：樓市輕微升溫、未見周期逆轉

【iBond】陳茂波：政府於本月稍後公布iBond詳情　電子消費券計劃在暑假期間啟動

編輯：麥德銘

經濟 香港 GDP
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財政預算案2021】政府再發行150億元iBond　銀色債券門檻降至60歲
【財政預算案2021】政府再發行150億元iBond　銀色債券門檻降至60歲
【航空告急】香港航空旗下公司遭興業銀行入稟　要求交出赤鱲角機場地皮
【航空告急】香港航空旗下公司遭興業銀行入稟　要求交出赤鱲角機場地皮
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達3400億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達3400億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？