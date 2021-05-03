【iBond 2021】專家料明年通脹升2.3% iBond回報或逾兩厘保底息

▲ 花旗專家預期，明年通脹升2.2%，市料iBond回報有望超逾兩厘保證息率。

通脹掛鈎債券（iBond）最快或於本月出台，專家皆指抽得過，因3位名家料，明年通脹的升幅介乎2.2%至2.3%，當疫後通脹殺埋身，iBond回報有望最高超逾兩厘保底息。事實上，統計處最近公布3月份的整體消費物價指數（CPI），按年上升0.5%，雖較1月及2月份合計的1.1%升幅為低，但若剔除紓困措施等影響，3月份的基本通脹升0.2%，扭轉今年首兩個月陷通縮、負0.3%的趨勢。

而經濟學者及專家普遍預計，下半半疫情逐漸淡化，社交距離等辣招有望大舉放寬，市民積壓逾一年的消費力或大爆發，疊加低基數效應，遂刺激未來兩年的通脹有望超逾2%。本報綜合4位經濟專家對CPI的最新預測，當中3位皆預計來年通脹升逾2%，花旗與華僑永亨齊估2.2%，而大新（02356）經濟師溫嘉煒最進取，料明年錄得2.3%漲幅，2023年更升2.5%。

4專家對本港通脹預測，可按下圖了解

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然而，一眾名家皆對今年通脹預測較保守，華僑永亨經濟師李若凡料，今年全年CPI只升1.7%，明年及2023年有望齊錄得2.2%的漲幅。上商研究部主管林俊泓更保守，相信今年只升1.5%，畢竟失業率的回落幅度，以及經濟復甦等仍待觀望。

要是市面在疫後作報復式消費，再者，市料今年歐美日暫難收水，續鬥印銀紙撑經濟，在全球水浸及超低息環境下，市料或引發惡性通脹等，而統計處亦指，3月份豬肉等食品價格的升幅顯著，業界預計將刺激未來兩年本港通脹或升逾2.2%或以上，將跑贏iBond的兩厘包底息。

港元定存息率，普遍低於預計通脹率【下一頁】

iBond（04239）今天（5月3日）收報104.55元，逆市反彈0.2%，上述官債至去年掛牌至今，最高曾見104.95元，低位102.65元，仍較面值100元高。此外，花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧預計，今年CPI料升1.6%，明年再升2.2%。

另方面，財政司司長陳茂波於2月底公布預算案時曾料，今年整體通脹率為1.6%，基本通脹只有1%漲幅。

而今年再推的iBond，若墊底息有兩厘，遠勝一年港元定期存款息最高僅0.7厘，目前市面的三冠王，分別由騰訊（00700）、港交所（00388）及工銀亞洲有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）、小米（01810）旗下虛擬銀行天星（Airstar Bank），以及傳統銀行南商提供，專家認為iBond抽得過。

何況，五窮月不幸應驗，恒指兩日狂插千點，市民的辛苦錢遂急欲避險抗通脹，幾近零風險的iBond可穩賺息。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪