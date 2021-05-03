【大行報告】平保購新方正捱沽兼被削目標價　一文看清券商最新評級及目標價

▲ 平保收購方正資產消息上周傳出，今日股價即創逾1個月低，低見82.6元。

中國平安 （02318） 上周五公布擬用370.5億至507.5億元的作價購入新方正集團51.1%至70%的股價。摩根士丹利發表報告指，市場對平安的出資規模以及是次出手救助的參與程度感到意外，最新給予平保「增持」評級，目標價118港元。平保周一收報82.85元，跌2.5%，全日成交額56.09億元，成交6759.19萬股。

【異動股】方正控股飆升逾1倍破頂 平保、珠海國資最多733億參與北大方正重整｜詳看【下一頁】

券商對交易點評及預測【按圖放大】

▼ 點擊圖片放大 +2

大摩又指，方正集團的四個核心業務，包括醫療保健、金融、資訊科技（IT）以及教育，均能夠為平保帶來顯著的投資回報，以及為平保自身業務帶來長期協同作用。包括收購方正的線下醫療資產，能夠與平保的線上醫療服務互為補充，不過似乎與平保早前專注於輕資產領域的策略有所轉變。

【方正重組】平保斥最多507.5億購新方正集團7成股權，詳情可看【下一頁】

高盛給予平保「買入」評級，最新目標價117元，若果最終交易獲批，預計投資者將會關注新方正集團旗下的北京大學國際醫院，對平保的高端保險客戶的增值效益，以及平保會如何改善北大方正人壽以及方正證券的股本回報率。

滙控則給予「買入」評級，並下調平保目標價，由120元下調至106元。滙控表示，平保是次收購有助於集團進一步提升投資回報及社會效益，不過同時需要留意，平保是次收購方正的醫療資產，似乎意味著平安健康的策略逐步向資本密集型靠攏，日後不排除有進一步對醫療資產的投資。

野村最新給予平保「買入」評級，目標價113.88元。野村表示，認為是次收購最有價值及最重要的資產是醫療資產，不過認為金融資產並非平保是次收購的主要目標，因旗下平安證券已經擁有完整的金融營業牌照。

相關文章：

【SBI】思佰益據報終止與平保的合資項目 日本金融機構憂顧客信息外洩

【海航危機】復星、京東及平保等擬購海航集團資產 若成事金額料逾數十億美元

記者：梁安琪