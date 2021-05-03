【大行報告】大和指呢隻股首季業績比早前盈喜預期更強　料現價有逾五成升幅

大和發表研究報告指，濰柴動力(02338) 首季純利增62%，較盈喜所指的稍高，經調整盈利增67%，認為主要與去年低基數、德國凱傲(KION)強勁復甦和營運成本節省有關。毛利按年跌3.3個百分點，但按季增長0.4個百分點，主因綜合物流業務的復甦。

該行指，因重汽(03808)貢獻，同時相信農業、建築及工業機械需求也增，估計今年引擎銷量有18%增長。

該行上調濰柴2021至22年每股盈利預期2至5%，以反映新的收入增長與利潤預期，惟按最新估值，略降目標價8.7%至26.3元，維持「買入」評級。以今日收市價計算，有逾五成上升空間。

大行對濰柴評級及目標價：

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