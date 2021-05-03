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【摺疊iPhone】蘋果將於2023年推8吋摺疊iPhone　預計出貨量1,500至2,000萬部

科技 16:25 2021/05/03

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有分析師指，摺疊iPhone將搭載8吋柔性OLED屏幕，將在2023年推出，料出貨量達1,500至2,000萬部。

近年市場上興起摺疊手機，三星（Samsung）、華為及小米等品牌已陸續推出相關的摺疊產品，同時外界也十分關注蘋果（Apple）摺疊iPhone的消息。據外媒報道指，該產品將搭載8吋柔性OLED屏幕，將在2023年推出，料出貨量達1,500至2,000萬部。

<<【蘋果自研芯片】傳Apple M2芯片本月開始投產　搭載新款MacBook料7月份上市

<<【蘋果動向】Apple Music Hi-Fi版傳即將推出　不加價攻音樂發燒友

據天風證券分析師郭明錤分析指出，按照蘋果的產能計劃，預計在2023年，其摺疊iPhone出貨量可達到1,500至2,000萬部。他也指出，三星顯示器（SDC）將成為蘋果獨家的顯示器供應商，而Samsung Foundry為DDI晶圓代工廠商，產品將採用宸鴻光電科技（TPK）奈米銀觸控方案。

郭明錤預測，未來摺疊手機將成為所有主要手機品牌的必需品，並推動高階手機下一個換機週期，他相信屆時蘋果已作好準備，有機會成為市場上最大的贏家。他預計OPPO、vivo及榮耀等內地手機品牌，將於本年第4季至明年第1季期間，發布新的摺疊手機產品。

責任編輯：李寶如

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