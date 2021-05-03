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【Sell in May？】富國銀行：科技股或將面臨大規模拋售　投資者未意識通脹麻煩

股市 16:17 2021/05/03

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科技股近日出現調整，富國銀行股票策略主管Chris Harvey表示，大型科技股的優異表現是一種「假象」，相信科技股或即將面臨大規模拋售，建議投資者拋售大型科技公司股票，以進行獲利了結。他說，最早從本月開始，對經濟形勢更敏感的周期股可能取代成長股，成為市場的主要驅動力。

Harvey指，這樣說並不是討厭科技股，部分科技公司是高增長、高風險、高倍數的。對於納指已經連續第6個月上漲，Harvey指漲幅要歸功於美國債息下行，但他預計美國債息將會很快回升，下個月美國10年期債息將達到2厘。

專訪貝萊德基金經理，5大準則教選科技股，詳見【下一頁】

Harvey表示，美國剛開始一個非常積極的經濟周期，相信會有一個非常積極的復甦。「通常當你有成長，而且成長充足時，你不會想為科技股支付溢價，這就是我們現在的情況。」

他認為，投資者還沒有意識到通脹將給大型科技公司、成長股和整體市場帶來的麻煩。未來投資策略，應瞄準那些能從通脹和經濟復甦中獲利的股票，看好金融、工業、以及消費者服務例如酒店和餐廳。

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編輯：區嘉俊

美股 經濟 國債 銀行 納斯達克綜合指數 美國 通脹

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