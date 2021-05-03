【大行點睇】貸款增長勝預期 高盛上調渣打目標價

高盛發表報告，指渣打集團 （02888） 首季業績勝市場預期，主要因為信貸開支降低，收入增長亦勝預期。雖然有關因素主要與市場有關，今年餘下時間或有所改變，但高盛認為其貸款增長仍感到樂觀，反觀同業滙豐控股 （00005） 提及貸款需求被壓仰。該行相信，渣打未來貸款及收益仍有上升空間。

高盛又指，由於HIBOR及LIBOR維持低水平，兩間國際銀行的淨利差今年仍維持穩定，雖然公司未改變今年中單位數貸款的預測，但高盛預計渣打仍有6%的增長。

高盛指渣打流動性充足，資本維持較高水平，因此上調2021年至2023年每股盈利預測，分別較原來預期提高22%、8%、4%，目標價亦由60元升至66元，評級維持「買入」。

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