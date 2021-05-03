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【樓市現象】海柏匯業主持貨四年　轉手帳面僅賺一千蚊

股樓投資 16:11 2021/05/03

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買樓投資向來是較受港人歡迎的投資方法，只因樓價於近年持續穩定，甚至在中美貿易戰和疫情等因素底下本港經濟轉差，樓市都未有受重大影響，最近二手樓市場亦頻現破頂成交。不過，最近卻有業主出售物業，帳面僅賺1,000元。

利嘉閣地產皇牌屋苑愛海頌分行經理林海鈞透露，長沙灣海柏匯極高層G室，實用面積約214平方呎，採開放式間隔，外望開揚公園及海景。單位近日以432.8萬元沽出，實用面積呎價約20,224元。

【延伸閱讀】【樓市熱話】620萬買入二手居屋　銀行揭發原業主廚廁對調改則圖 拒批出按揭　買家最終撻訂慘損手70萬【下一頁

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據了解，原業主約於2017年2月以約432.7萬元購入上述物業。持貨至今約4年，現轉手帳面僅僅獲利1千元，賬面升值僅約0.02%。惟若算上買樓時稅項及代理費用等款項，業主更可能「明賺暗蝕」離場。

林海鈞補充，海柏匯4月錄得3宗二手成交個案，現時約有16個二手盤源提供，最低入場價由425萬元起。資料顯示，海柏匯於2018年1月入伙，樓齡較新，共有1座，提供161伙單位，實用面積由183平方呎至286平方呎，採開放式至一房間隔。

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撰文 : 謝昕蕎

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