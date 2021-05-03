【職場熱話】飲食業難做 客人打翻飲料 應不應該獲得一杯新的？ 網民：係黃金加分位！

飲食業出名斤斤計較，無論是食物成本還是經營成本，通通都會計到盡。但飲食業中，總有一些好人不介意多付出一點，讓客人賓至如歸。近日有網民於網上討論區發文，詢問從事飲食業的網民會不會給打翻飲料的客人重新倒一杯。

網民經歷：

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部分網民感嘆今非昔比，現在什麼都以金錢為先。如果想跟着樓主的想法做事，就要看老闆懂不懂得生意之道了。網民更指這是黃金加分位，換一杯飲料花不了多少的錢，卻能獲得100分印象分。而且這些小恩小惠很容易在社區傳開，是一個對生意有利的做法。

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員工不換也不是他們的錯，因為免費為客人換不是什麼大問題，問題是換完有機會被經理罵。既然如此，多一事不如少一事。

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不過原本網民當初在連銷店獲得一杯全新的汽水是因為店舖守則上有寫明，要重新倒一杯給客人。不少人都覺得小店鋪也應該學習一下。

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責任編輯：張瑋婷