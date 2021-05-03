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【新冠肺炎】新加坡航空賣11架飛機籌15億美元 應對疫情衝擊

環球政經 16:16 2021/05/03

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據《新浪財經網》報道，新加坡航空公司宣布，已通過11架飛機的售後回租交易，籌集了約20億新元（約合15億美元），以幫助增加流動性，應對與疫情相關的需求暴跌。

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新加坡航空表示，已與四家公司就7架空中客機和4架波音787-10客機達成了售後回租協議，並將繼續探索其他途徑來籌集流動資金。

巴菲特於大會上飲低糖可樂 重溫股神偏愛可樂的故事【下一頁

在新冠疫情期間，其他航空公司如香港國泰航空和澳洲航空公司也曾通過類似交易籌集資金。該航空首席執行官Goh Choon Phong在一份聲明中表示：「這些售後回租交易帶來的額外流動性，增強了我們在應對新冠病毒大流行影響的能力。」

 

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責任編輯：陳楚琨

疫情 經濟 新加坡 航空 新加坡航空

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