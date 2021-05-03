【阿里巴巴】天貓香港上線試業 周三起3日全場免運費、2000品牌進駐

▲ 天貓香港上線試業。

阿里巴巴 （09988） 旗下「天貓香港」上線試業，平台將推出多種「開店慶優惠」，包括無門檻使用的10元現金券、單店及跨店買滿299元減40元、單店及跨店買滿499元減80元等。同時，在5月5日至5月7日期間全場免運費。新入駐店鋪亦有提供試業優惠，例如全店商品可享85折。

天貓淘寶港澳事業部負責人陳子堅表示，以往淘寶天貓在香港主要運營跨境業務，但見到香港市場有機遇，淘寶天貓在香港市場消費者用戶覆蓋非常大，活躍用戶數、訪問次數均明顯優於同業，香港人均收入比周邊地區更高，同時品牌方對香港市場也有很大的需求，已籌備天貓香港好長時間。他續指，淘寶天貓希望做本地化，成為香港消費者首選、喜歡的購物平台，因此推出天貓香港業務。

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「天貓香港」的所有商品均由本地商家本地發貨，消費者在家中可隨時追蹤訂單狀態。平台在平日提供滿額免運服務，單店買滿199港元可自提免運費；買滿399港元可直送上門免運費。

用戶透過淘寶APP可切換至天貓香港

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陳子堅指，「天貓香港」初上線已有超過2,000多個中外品牌及大小商家進駐，美妝、電子數碼、家居、母嬰為目前的重點類目。日後會引入更多香港本地大小品牌進駐，令商品種類變得更多元化、更具香港本土特色。他又指，依靠阿里巴巴的消費者洞察，可清楚知道香港消費者的需求，規劃行業、類目發展，另外也會根據物流等香港基建情況考慮香港發展，未來也會探索線上線下融合的新零售模式。

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「天貓香港」將與現有的「淘寶香港站」互補，「淘寶香港站」以消費者對消費者（Consumer-to-consumer，C2C）的模式為主，為香港消費者提供來自內地的中小商戶商品；而「天貓香港」則會帶來本地或已在本地發展的中外品牌，豐富本地消費者的商品選擇。

用戶無需另外下載手機應用程式，只需透過現有的淘寶App，點選香港地區，除了可以看見現有的「淘寶香港站」版面外，也可在此切換至「天貓香港」。

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記者：陳健婷