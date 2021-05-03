【Archegos斬倉】外電﹕瑞信巨虧背後 　去年僅從Archegos賺1.36億

▲ 早前瑞信（美﹕CS）在Archegos斬倉事件中損失慘重。

早前瑞信（美﹕CS）在Archegos斬倉事件中損失慘重，早前公佈首季業績時，該行表示事件已造成44.3億瑞士法郎損失（約375.1億港元），更預料第二季將繼續因是次事件而虧損6億瑞士法郎（約50.8億港元），事件亦令外界質疑該行的風險管控能力。不過，外電今（3日）再有新消息，消息人士透露，原來瑞信去年僅從Archegos賺取1600萬瑞士法郎（約1.36億港元）。

瑞信料Archegos爆倉續令第二季損失51億，詳情可見﹕【下一頁】

Archegos Capital Management由老虎基金前高層Bill Hwang 成立，據報道，在進行內部調查時，Archegos的巨額風險敞口已引起瑞信高層及董事會成員的關注。另外，他們亦發現到Bill Hwang並不是該行的私人銀行客戶。

早前亦有外電報道指，據報瑞信容許Archegos只需支付10%保證金，傳領導整個主經紀商部門的風控負責人為Parshu Shah，以前曾在掉期平台作為Archegos業務的銷售人員。

此外，早前瑞信首席執行官Thomas Gottstein表示，該行將削減三分之一的主經紀商業務（Prime Broker）規模。摩通分析師Kian Abouhossein預計，該行主經紀商業務去年收入約為9億美元（約69.9億港元）。

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編輯﹕賴奕羚