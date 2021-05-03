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【濠賭股】4月博彩收入升逾10倍 僅符大行預期 濠賭股全綫下跌

股樓投資 16:53 2021/05/03

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澳門博彩監察協調局公布，在低基數效應下，4月博彩收入按年大升10.1倍至84億元（澳門元，下同），按月升1.1%，略高於花旗早前預測的82.5億元，並為連續3個月出現按年增長。今年首4個月，博彩收入320.4億元，按年增長2.6%。另外，「五一」黃金周澳門迎來旅客高峰，黃金周首日全日旅客入境逾4.4萬人次，創疫情以來新高。

雖然賭收及入境數據均正面，惟賭收未有帶來太大驚喜，濠賭股今日隨大市全綫下挫。兩大龍頭股金沙中國（01928）及銀娛（00027）分別最多跌2.4%及2%；永利澳門（01128）、美高海中國（02282）及新濠國際（00200）一度跌2.5%至4.1%。至於明日（4日）將公布季績的澳博（00880）亦一度跌2.8%。

澳門年初至今博彩收入數據一覽﹕

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記者：郭秀慧

博彩 經濟 澳門 永利澳門（01128） 新濠國際（00200）

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