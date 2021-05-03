【大行點睇】平保參與方正重組 大摩指對雙方均有幫助

內險股中國平安 （02318） 宣布，通過授權旗下平安人壽，聯同珠海華發及深圳深超科技投資，參與北大方正的重組合作。當中平安人壽將以370.5至507.5億元人民幣，受讓新方正集團51.1%至70%的股權。

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大摩發表報告指，雖然早前已有報導指平保或參與方正集團的重組計劃，但考慮到今次的交易規模及平安的參與程度，仍然令市場感到意外。大摩指，平安今次重資本的綫下擴張，或反映平安之前的輕資產策略有所改變。不過，該行認為平安可以利用原有的經驗及技術為方正的金融業務帶來幫助，而收購綫下醫療資產，可以補充平安的綫上醫療服務。

大摩維持中國平安增持評級，目標價118元。

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