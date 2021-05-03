【iPhone】郭明錤：蘋果擬2023年推出折疊iPhone　料出貨量達1500萬至2000萬部

▲ 郭明錤：蘋果2023年推出折疊iPhone 料出貨量達1500萬至2000萬部

天風國際證券分析師郭明錤發表研究報告指，高速成長的折疊手機市場已成為各大手機品牌兵家必爭之地，折疊手機可望帶動高階手機下一個超級換機週期。郭明錤預計，蘋果（Apple，美：AAPL）可能在2023年推出配備8吋QHD+可撓式OLED顯示器之折疊iPhone，根據蘋果所要求的產能規劃，預計折疊iPhone在2023年的出貨量為1,500萬至2,000萬部。

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多個手機品牌開始陸續推出折疊手機，郭明錤指出，預測Oppo、Vivo、小米 （01810） 與榮耀將在今年第四季及明年第一季發表折疊手機。在5G之後，折疊手機是下一個高階手機的創新賣點。

他又指，如果原料短缺能在今年下半年改善，估計折疊手機出貨量於2021年及2022年出貨量分別約為750萬與1,700萬部。在折疊機市場中，Samsung擁有90%以上市佔率，其大力推廣為出貨高速成長關鍵。

郭明錤稱，目前折疊手機的產品定位主要為整合手機與平板，但相信折疊手機僅是折疊設計的應用之一。該行預測，未來折疊裝置將模糊化手機、平板與筆記型電腦之間的產品區隔，而具備跨產品生態與硬體設計優勢的蘋果將會是新折疊裝置趨勢的最大贏家。

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郭明錤指，納米銀觸控技術將為蘋果在折疊裝置市場創造長期競爭優勢，其策略性供應商宸鴻光電（TPK，台：3673）具備顯著垂直整合優勢。他續指，蘋果採納米銀可望降低對三星顯示（SDC）的依賴，並有利引進第二顯示器供應商以降低供應風險與成本。未來折疊裝置需要觸控技術須支援多折（目前折疊手機僅為單折）、可捲曲、中大尺寸與耐用性。

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編輯：袁諾曦