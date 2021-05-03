繼1968年後 Space X載人龍飛船首次成功夜間降落

美國Space X載人「龍飛船」搭載四名太空人成功返回地球，是首次成功在黑夜之中降落，亦是繼1968年阿波羅8號後，美國再次有太空人在凌晨時分返抵地球。

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據報，「龍飛船」於美國東部時間當地5月1日晚8點35分，離開國際太空站；在飛行大約6個小時後，飛船於當地周日（2日）凌晨3點左右成功在墨西哥灣降落。三名太空人去年11月15日搭載「龍飛船」前往國際太空站，在太空執行任務累計持續167天，打破了1974年美國太空總署創造的84天記錄。

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責任編輯：潘曉豐