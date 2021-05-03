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【信用卡儲分】AlipayHK 6月降每月免手續費轉帳限額至1000元　與主要對手看齊

Hot Talk 15:52 2021/05/03

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【信用卡儲分】AlipayHK 6月降每月免手續費轉帳限額至1000元　與主要對手看齊

由阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團和長和 （00001） 合資的Alipay HK收緊信用卡免手續費轉帳限額，AlipayHK 公布，由6月1日起，轉帳及利是功能的信用卡每月免手續費轉帳限額將會調整，未認證用戶的每月限額為500元，經認證用戶的每月限額為1000元，較原有上限減少一半。Alipay HK 表示，超出免手續費限額後，中銀信用卡會設1.5%手續費，其他信用卡則會收3%。

Alipay HK下調每月免手續費信用卡轉帳金額上限，至最多1000元。

多個電子錢包在香港推出初期，都設有較大額的信用卡免手續費轉帳金額，不少港人以信用卡互相P2P轉帳，作為零支出成本儲信用卡簽帳積分的方式，但近年電子錢包營運商，都已經下調有關轉帳金額限額。

目前滙豐旗下PayMe 和騰訊 （00700） WeChat Pay HK的信用卡每月免手續費限額均為1000元。據早前報道，WeChat Pay HK在超出限額後，會在交易額中收取2.5%手續費。

Alipay HK、WeChat Pay HK齊成為5000元電子消費券營運商

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編輯：麥德銘

 

電子支付 螞蟻集團（06688） 電子消費券 阿里巴巴 信用卡 微信支付 支付寶 PayMe

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