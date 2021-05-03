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【兼職筍工】 香港青少年服務處聘兼職事務員 時薪60至90元 入職條件又多唔多

理財智慧 16:12 2021/05/03

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兼職何其多，但能夠找到一份時薪高而入職條件又不太困難的工作，並不是那麼容易。香港青少年服務處請兼職事務員，時薪60至90元，5天工作，時間可選上午9時至中午12時或下午2時至下午5時，工作期由2021年5月至2021年9月，而且入職條件只需小六程度，有興趣人士，盡快申請吧。

入職條件：

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主要職責：

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    +2

申請須知：

求職者可傳真(23667262)/電郵(oprs@hkcys.org.hk)/郵寄(新界葵芳興芳路223號新都會廣場二座辦公大樓12樓1201室)履歷表給香港青少年服務處。如要索取收集個人資料聲明, 請與余女士(Fax/Email/Post)聯絡。

 

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責任編輯：羅浩濂

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