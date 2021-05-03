【樓市故事】租樓10年遇上樓市狂升期 租客終決定入市購御庭軒 創近期呎價新高

過去10多年來，本港樓市經歷黃金上升期，自2008年開始，樓價處於長期上升軌道，據差餉物業估價署公布的最新數字，本港3月份私人住宅售價指數報388.3點，按月連升3個月，創20個月新高，較2008年的120.5點，大升逾2倍，如成功於10多年前上車，如今物業樓價也水漲船高。眼見樓市未來仍具升勢，市場最近錄得不少租客入市成業主的個案。

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一名於粉嶺區租樓近10年的租客，見最近樓市交投氣氛旺，決定入市， 購入粉嶺御庭軒3房單位，成交價更創近期呎價新高。美聯物業分行市務經理(銷售)蔡天賜表示，剛成交的單位為御庭軒7座高層F室，實用面積約510平方呎，為3房間隔。

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蔡天賜稱，買家為區內租客，居住該區近10年，有見該區發展成熟，後市潛力優厚，終決定入市置業，心儀上址樓底高，景觀開揚，輕微議價後隨即決定承接。原業主早前叫價約798萬元放售，議價後終以783.8萬元成交，折合實用呎價約15,369元。據了解，原業主2012年4月以345萬元購得，是次轉手帳面獲利438.8萬元，升值約1.3倍。

蔡天賜指，御庭軒對上一宗新高呎價成交單位成為7座中層E室，成交價約618萬元，實用呎價約14,714元，故上述成交創近期呎價新高。

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記者：陳詠妍