【姜濤代言滙豐】姜濤無處不在 任滙豐ONE活動大使 邊啲品牌搵佢做過代言？

姜濤風頭一時無兩，這位剛滿22歲的小伙子，除了深得「姜糖」愛戴，更獲一眾廣告客戶的垂青成為廣告界寵兒，有指單在今年頭4個月，姜濤已經接拍了逾20個廣告，難怪被指為新一代「吸金王」。

小鮮肉經濟學 點解邊到都見到姜濤？,見【下一頁】

今天，在網上再出現了一張姜濤新的廣告照，原來連滙豐（00005）也邀請了姜濤擔任其「滙豐One」活動大使，鼓勵年輕人理財。「滙豐One」推出的投資優惠包括豁免港股、美股及A股經紀佣金，同時將特定帳戶基金入場門檻降至最低100元並豁免服務月費。

姜濤近期代言了甚麼廣告?

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作為活動大使的姜濤，將於下星期五（14日）晚上七時參與滙豐Facebook的網上直播節目，與其他年輕KOL分享作為投資新手的經驗，以及聽取財富專家的理財心得。

姜濤的受歡迎程度確實驚人，盡管外界總有些不支持的聲音，但廣告商的行動卻是最好的證明，尤其像滙豐這類傳統大型銀行揀選代言人定必千挑細選，姜濤被相中定必有原因。

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記者：張以正