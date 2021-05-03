  • 25°C
香港時間 : 2021503日 (一) 16:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】接種率不足變種病毒添憂慮 滙豐指明年底仍不足達到群體免疫

股樓投資 15:41 2021/05/03

分享：

滙豐發表報告，指新冠病毒疫情在多個經濟體出現反覆，印度及多個東盟經濟體已開始告急，而馬來西亞、日本及韓國亦回升，該行指變種病毒情況令人擔心，印度、日本、泰國、馬來西亞等均出現變種病毒個案，認為部分疫苗或對變種病毒沒有足夠效用，因此病毒變種將為亞太地區帶來經濟憂慮，即使區內接種率高，封關的情況仍然有機會持續一段時間。

延伸閱讀：【五一部署】瑞信料五一黃金周 內地遊客出行量大升 推薦4大受惠股 詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

另外，該行補充指，雖然部分經濟體如澳洲、日本、南韓、新西蘭及泰國等，接種率過去一星期明顯上升，但亞洲各地的接種率差距甚大，以現時進展計，該行預計明年底都不足達到群體免疫，未來將要看疫苗供應能否在短期內增加。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

疫苗 疫情 亞太 新西蘭 馬來西亞 泰國 東盟 亞洲 印度 澳洲

上一篇文章

【樓市故事】租樓10年遇上樓市狂升期 租客終決定入市購御庭軒 創近期呎價新高

下一篇文章

【大行報告】美銀證券調整物管股評級　予兩股首選　 維持一股「跑輸大市」評級
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【職場熱話】00後同事著夏威夷風恤衫返工　被HR警告卻反駁是「smart casual」　網民：其實做到嘢又有著衫咪得囉
【職場熱話】00後同事著夏威夷風恤衫返工　被HR警告卻反駁是「smart casual」　網民：其實做到嘢又有著衫咪得囉
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【樓市熱話】620萬買入二手居屋　銀行揭發原業主廚廁對調改則圖 拒批出按揭　買家最終撻訂慘損手70萬
【樓市熱話】620萬買入二手居屋　銀行揭發原業主廚廁對調改則圖 拒批出按揭　買家最終撻訂慘損手70萬
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折