【大行點睇】接種率不足變種病毒添憂慮 滙豐指明年底仍不足達到群體免疫

滙豐發表報告，指新冠病毒疫情在多個經濟體出現反覆，印度及多個東盟經濟體已開始告急，而馬來西亞、日本及韓國亦回升，該行指變種病毒情況令人擔心，印度、日本、泰國、馬來西亞等均出現變種病毒個案，認為部分疫苗或對變種病毒沒有足夠效用，因此病毒變種將為亞太地區帶來經濟憂慮，即使區內接種率高，封關的情況仍然有機會持續一段時間。

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另外，該行補充指，雖然部分經濟體如澳洲、日本、南韓、新西蘭及泰國等，接種率過去一星期明顯上升，但亞洲各地的接種率差距甚大，以現時進展計，該行預計明年底都不足達到群體免疫，未來將要看疫苗供應能否在短期內增加。

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