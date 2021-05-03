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【人民幣定期存款】富融中長期人幣定存息加至2.4厘 虛銀勁加息吸存

Hot Talk 15:51 2021/05/03

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富融勁加中長息0.2厘，罕有齊報2.4厘。

5月甫開局，人民幣定期存款加息搶客戰即開打，最矚目的是，縱使虛擬銀行勁燒錢，據悉8間新加入戰團者合共蝕24億元。不過，個別虛銀對加息仍絕不手軟，勇進派是富融(Fusion Bank)，剛把3個月、半年及一年人幣定存年息齊加0.2厘，新息率罕有劃一報2.4厘。該行又把起存額驟降逾99%，從100萬元（人民幣，下同）劈至1元。不過，維持短存要大額才享較高息，如一個月1.6厘年息須100萬進場，倘若以最低門檻1元上車，僅1.3厘年息。

港銀1年人幣定存息率，可按下圖了解

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這是繼上周四（4月29日）天星（Airstar Bank）勁加一年期人幣定存年息0.2厘，新息率至2.7厘以來，第2間虛銀出招還擊。要是以一年期定存計，天星續高踞長息榜首。專家料業界憧憬跨境通關在即，故鬥加息吸存。

虛銀突推2.7厘破頂息【下一頁

分析指，由騰訊（00700）、港交所（00388）及工銀亞洲有份的虛擬銀行富融，上年業績虧損2.82億港元，增1.12倍。至於小米（01810）牽頭的天星也蝕2.32億港元，上升1.79倍。牌面上，兩行仍打高息牌搶存，惟以離岸人民幣拆息半年以上皆逾3厘，即使天星以2.7厘搶存，按理仍有水位。

綜觀剛過去的4月份人幣定存吸存戰市況，市面頻現破頂息，連大行也應戰，最搶眼莫過如星展，突推7天額外特惠年利率10厘，合資格新客在原有的1厘息、獲加特惠息後，致令息率高達11厘，頓變冠全城的息率。上述優惠須附帶條件，包括指定理財新客，以特定網上渠道開立，再以至少等值30萬港元作兑換，上限1000萬港元，且屬限時優惠，額滿即止。

專家預計，大小行的加息戰將持續至6月底，因市場憂慮內地收水，唯恐跨境銀根偏緊，遂令業界為半年結提早備戰。況且，印度疫情失控，業界指熱錢在新興市場調倉，或調資北上冀滙息兼賺，畢竟今年初外電指，印度有望首次超越內地，經濟呈超速增長;殊不知眼下變種病毒告急，在亂局下，執政黨亦陷政治危機。

此外，打從4月起港銀人幣定存已爆吸存戰以來，市面更罕現4個雙位數的超高息，除了星展的11厘外，恒生（00011）、集友及南商的7天短存亦有10厘。

人幣短存息高達11厘【下一頁

而人民幣最近轉跌為升，升穿6.5心理大關，4月升1.3%，美資大行料升浪仍未完。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黄栢寧回應本報查詢指，未來6個月及今年底目標料人民幣報6.35，長線更料破六、高見5.6。

可是，信銀國際經濟師李業勤博士卻較保守，料在岸價今年高低位介乎6.4到6.7，年底目標6.6，主因是美元仍處於上升軌，受惠經濟復甦強勁，相信美國今年的GDP升6.2%，而美滙指數年內或挑戰95，年尾目標94。

而全球緊盯本周五（5月7日）美國公布新一輪就業數據，若再凸顯當地經濟強勁，花旗的黃栢寧預期，聯儲局可能最快於第4季減少買債，明年底或加息。

另方面，目前半年定存以南商及招商永隆的2.45厘居首，3個月以招商永隆的2.55厘稱冠。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 人民幣定期存款

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