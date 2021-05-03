【職場熱話】承諾加人工大半年沒聲氣 同級卻已加幾千 決定直接炒老闆 網民：管理層不應講完唔認數

換工作其實有很多理由，除了被裁員以外，還可以「炒老闆」——也就是主動辭職不幹。不少打工一族都認同人事、工資不合就可以「炒老闆」，也沒有必要再留在爛公司裏。近日有網民於網上討論區發文，指他剛炒了老闆魷魚，十分開心。

網民經歷：

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不少人對樓主的辭職信大聲叫好，惟一美中不足的是樓主沒在信上寫上經理不信守承諾，信口開河。他們指，身為管理層不應對下屬「講完唔認數」，是大忌。亦有人建議樓主下星期可以直接請病假不上班，不過樓主回應下星期有很多工作，他決定回公司施施然的看同事忙得要命的樣子，「返去篤眼篤鼻！」

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有網民指樓主應該「不小心」按錯按鈕，把辭職信傳給全公司，讓上上下下的人都知道經理的惡行。這樣一來，經理除了被裁員以外，也應該「無運行」。

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責任編輯：張瑋婷